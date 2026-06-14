Операция «Курорт». Полиция края следит за безопасностью летнего отдыха

Сотрудники полиции в рамках операции «Курорт» следят за безопасностью приморцев на пляжах и в местах летнего отдыха.
Полицейские проводят мероприятия, направленные на: — повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности; — пресечение фактов незаконного предпринимательства в местах массового отдыха; — выявление и пресечение нарушений правил безопасности на пляжных территориях; — защиту жителей и гостей Приморья от преступных посягательств.
Профилактические встречи о вопросах безопасности были проведены с руководителями и персоналом объектов отдыха, оздоровления и занятости детей.
Специальные занятия полицейские провели с персоналом санаторно-курортных учреждений и сотрудниками частных охранных организаций. Они рассказали, как действовать при получении информации о нарушениях общественного порядка, совершении преступлений, чрезвычайных происшествиях.
Под особым контролем — безопасность детского отдыха. Однако ответственны за безопасность не только полицейские, но и сами родители. Родителей и законных представителей детей просят информировать полицию об угрозе безопасности летнего отдыха.
Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91. Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.