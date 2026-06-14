В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать велосипед

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Приобретать велосипед необходимо в специализированных магазинах или у проверенных продавцов, также при покупке следует обратить внимание на детали и комплектующие товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Приобретать велосипеды рекомендуется в специализированных магазинах и у проверенных продавцов. Перед покупкой необходимо внимательно осмотреть товар, проверить его комплектность и убедиться в отсутствии видимых дефектов», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что рекомендуется обратить внимание на рулевое управление, оно должно быть устойчивым. Кроме того, велосипед должен быть оснащен исправной тормозной системой для безопасной эксплуатации.
Узлы, детали и соединения должны быть прочными и надежными, а на раме не должно быть острых кромок и опасных выступающих элементов.
Если после покупки в товаре обнаружены недостатки, потребитель вправе потребовать замены товара; уменьшения цены; устранения недостатков; отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата денег, подчеркнули в ведомстве.