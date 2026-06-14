Эксперт назвал распространенную уловку мошенников в период экзаменов

Эксперт отметил, что одна из наиболее распространенных схем связана с предложениями купить якобы готовые ответы на экзамены через мессенджеры. Злоумышленники обещают предоставить материалы после перевода денег, однако после получения оплаты исчезают. Более опасный сценарий предполагает просьбу сообщить код из смс для получения услуги — в этом случае мошенники получают доступ к учетным записям и связанным с ними данными.