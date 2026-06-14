В России займутся повышением безопасности движения доставщиков

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские власти будут проводить комплексную работу по безопасности дорожного движения с коммерческими организациями, сотрудники которых используют электровелосипеды и самокаты для доставки. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.