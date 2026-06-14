Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России займутся повышением безопасности движения доставщиков

Проведением соответствующей работы займутся Минтранс, МВД, Ространснадзор, а также исполнительные органы субъектов.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские власти будут проводить комплексную работу по безопасности дорожного движения с коммерческими организациями, сотрудники которых используют электровелосипеды и самокаты для доставки. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.

Проведением комплексной работы по повышению безопасности движения доставщиков займутся Минтранс и МВД России, Ространснадзор, а также исполнительные органы субъектов РФ.

Срок исполнения — до 2027 года, далее такая работа будет проводиться ежегодно.