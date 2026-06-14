Новое положение о применении средств воздействия на погоду заработает с сентября

Оговаривается, что активные воздействия на погоду проводятся для регулирования и уменьшения возможного вреда населению и экономике. Взрывчатые вещества и пиротехнические изделия для этих целей могут приобретать только организации, имеющие специальные лицензии. Храниться средства воздействия на погоду должны в исправном состоянии и в соответствии с эксплуатационной документацией. Требуется обеспечить их сохранность — без порчи и утраты. На упаковку не должны попадать прямые солнечные лучи и осадки. Если средство со взрывчатыми и пиротехническими веществами имеет внешние повреждения, в том числе на упаковке, его нужно изолировать и хранить отдельно до передачи на утилизацию.