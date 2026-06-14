Новое положение о применении средств воздействия на погоду заработает с сентября

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новое положение о покупке, хранении и применении средств, активно воздействующих на гидрометеорологические процессы, заработает в России с 1 сентября. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Такие средства нужны для защиты урожая от града, предупредительного спуска снежных лавин, разгона облаков или вызова дождя (например, для борьбы с засухами и лесными пожарами), рассеивания туманов в аэропортах и на автомагистралях. Положение касается специализированных организаций, занимающихся этим.
Оговаривается, что активные воздействия на погоду проводятся для регулирования и уменьшения возможного вреда населению и экономике. Взрывчатые вещества и пиротехнические изделия для этих целей могут приобретать только организации, имеющие специальные лицензии. Храниться средства воздействия на погоду должны в исправном состоянии и в соответствии с эксплуатационной документацией. Требуется обеспечить их сохранность — без порчи и утраты. На упаковку не должны попадать прямые солнечные лучи и осадки. Если средство со взрывчатыми и пиротехническими веществами имеет внешние повреждения, в том числе на упаковке, его нужно изолировать и хранить отдельно до передачи на утилизацию.
Подчеркнуто, что средства должны использоваться только по их прямому назначению в строгом соответствии с документацией. Хранение их в снаряженном виде запрещено.
Положение заменяет аналогичный документ от 2020 года (его действие истекает в 2026 году). Основные нормы остались прежними, есть некоторые уточнения. Например, более конкретно классифицированы средства активных воздействий. Новое положение рассчитано до 1 сентября 2032 года.