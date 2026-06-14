Родители оставили троих детей в отеле Испании ради вечеринки и попали под суд

Суд вынес приговор матери, которая месяц жила с телом утонувшей в ванной пятилетней дочери в Челябинске. Женщина спала с мертвым ребенком в кровати, а когда тело стало сильно пахнуть, завернула его в пакеты и спрятала в диван. Следователи пришли к выводу, что девочка погибла в результате несчастного случая. Знакомые говорили, что мать «души не чаяла» в малышке. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой жуткой трагедии.