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Родители оставили троих детей в отеле Испании ради вечеринки и попали под суд

Британскую пару арестовали после того, как они оставили троих маленьких детей в испанском отеле ради вечеринки. Об этом в субботу 13 июня, сообщает Metro News.

Британскую пару арестовали после того, как они оставили троих маленьких детей в испанском отеле ради вечеринки. Об этом в субботу 13 июня, сообщает Metro News.

Семья остановилась в отеле Holiday World Resort на побережье Коста-дель-Соль. Затем 41-летний мужчина и 28-летняя женщина покинули номер, оставив шестимесячного, годовалого и четырехлетнего детей без присмотра. Их нашли в одиночестве и доставили в больницу, где у шестимесячного младенца тест на кокаин оказался положительным. Родители свою причастность отрицают.

Пару приговорили к тюремному заключению, лишили родительских прав на два года восемь месяцев и запретили приближаться к детям ближе чем на 500 метров в течение двух лет. Сейчас дети находятся под опекой социальных служб Андалусии. Власти планируют связаться с британским консульством для организации перевода детей на родину, говорится в материале.

Суд вынес приговор матери, которая месяц жила с телом утонувшей в ванной пятилетней дочери в Челябинске. Женщина спала с мертвым ребенком в кровати, а когда тело стало сильно пахнуть, завернула его в пакеты и спрятала в диван. Следователи пришли к выводу, что девочка погибла в результате несчастного случая. Знакомые говорили, что мать «души не чаяла» в малышке. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой жуткой трагедии.

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