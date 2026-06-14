«Влетает в комнату и крутится»: россиянам объяснили, как шаровая молния попадает в дом

Россиянам рассказали, как шаровая молния может оказаться в помещении. Она способна попасть в дом через печную трубу. Молния засасывается внутрь нее с помощью конвекции, а затем «влетает в комнату и крутится». Об этом предупредил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН Владимир Бычков в беседе с РИА Новости.