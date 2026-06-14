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Россиянку приговорили в США за ложь ФБР и организацию проституции

Суд в США вынес приговор россиянке, которую обвинили в мошенничестве при получении гражданства и даче ложных показаний о якобы связях с ФСБ.

Источник: Аргументы и факты

Суд в США признал 35-летнюю россиянку Номму Зарубину виновной в мошенничестве при получении американского гражданства и даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) о якобы связях с ФСБ, следует из документов.

«Подсудимая солгала ФБР в связи с деликатным расследованием злонамеренного иностранного влияния», — сказано в обращении прокуроров.

Кроме того, суд установил, что она «содействовала организации проституции в течение нескольких лет» и утаила указанный факт при подаче заявления при запросе гражданства. Также отмечается, что после ареста и выхода под залог подсудимая «неоднократно издевалась, преследовала и угрожала» сотруднику ФБР.

Женщина получила 14 месяцам заключения. После отбытия этого наказания её могут выдворить из США.

Напомним, в конце января правоохранительные органы задержали двух гражданок России, которые, как утверждается, проникли на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в американском штате Калифорния. Женщин заподозрили в том, что они якобы проникли на этот объект, и взяли под стражу.

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