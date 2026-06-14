Россиянку приговорили в США за ложь ФБР и организацию проституции

«Подсудимая солгала ФБР в связи с деликатным расследованием злонамеренного иностранного влияния», — сказано в обращении прокуроров.
Кроме того, суд установил, что она «содействовала организации проституции в течение нескольких лет» и утаила указанный факт при подаче заявления при запросе гражданства. Также отмечается, что после ареста и выхода под залог подсудимая «неоднократно издевалась, преследовала и угрожала» сотруднику ФБР.
Женщина получила 14 месяцам заключения. После отбытия этого наказания её могут выдворить из США.
Напомним, в конце января правоохранительные органы задержали двух гражданок России, которые, как утверждается, проникли на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в американском штате Калифорния. Женщин заподозрили в том, что они якобы проникли на этот объект, и взяли под стражу.