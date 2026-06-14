Заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года снизилась почти в два раза

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась почти на 50%, при этом охват пациентов антиретровирусной терапией за это время вырос в 2,3 раза и составил 91,8%. Это следует из данных Минздрава, которые имеются в распоряжении ТАСС.