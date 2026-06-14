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В Хабаровске 14 июня ожидается кратковременный дождь и до 23 градусов тепла

В южных районах Хабаровского края синоптики обещают сухую и тёплую субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске и Хабаровском крае 14 июня опасных метеоявлений не прогнозируется. Такой информацией поделились синоптики Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В краевой столице день пройдёт под знаком переменчивой погоды. Синоптики обещают кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Дневные показатели порадуют — столбики термометров поднимутся до отметок 21−23 градуса выше нуля. Ветер ожидается северо-западного направления, его скорость не превысит 5−10 метров в секунду.

В южных районах края суббота выдастся более спокойной. Существенных осадков там не ждут. Ночные температуры будут держаться в пределах 9−11 градусов тепла, а днём воздух прогреется до плюс 21−25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление и скорость 5−10 метров в секунду.

В центральных районах региона — преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь местами: в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных округах, а также в Нанайском муниципальном районе. Столбики термометров ночью покажут от 5 до 10 градусов выше нуля, днём — от 15 до 23 градусов тепла. Ветер будет дуть с разных направлений со скоростью 3−10 метров в секунду.

Северные районы встретят выходной без существенных осадков. Исключение — Николаевский муниципальный район, где днём пройдёт кратковременный дождь. Ночные температуры здесь составят от 3 до 11 градусов тепла, дневные — от 3 до 23 градусов. Ветер различных направлений разгонится до 5−10 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru