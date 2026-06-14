В Хабаровске 14 июня ожидается кратковременный дождь и до 23 градусов тепла

В центральных районах региона — преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь местами: в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных округах, а также в Нанайском муниципальном районе. Столбики термометров ночью покажут от 5 до 10 градусов выше нуля, днём — от 15 до 23 градусов тепла. Ветер будет дуть с разных направлений со скоростью 3−10 метров в секунду.