NBC: В центре Вашингтона нашли надпись с возможной угрозой Трампу

Практически год назад бывший директор ФБР Джеймс Коми выложил в соцсети фото с ракушками, которые сложены в число 8647. В Сети предполагают, что это намек на убийство президента США Дональда Трампа. В сленге выражение «86» используется как призыв избавиться от кого-то, а «47» означает президента США Дональда Трампа, потому что он по счету 47-й глава Штатов.