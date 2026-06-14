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NBC: В центре Вашингтона нашли надпись с возможной угрозой Трампу

В центре Вашингтона на территории Национальной аллеи появилась масштабная надпись «8647», которую сторонники президента США Дональда Трампа интерпретировали как возможную угрозу в адрес американского лидера. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил телеканал NBC News.

В центре Вашингтона на территории Национальной аллеи появилась масштабная надпись «8647», которую сторонники президента США Дональда Трампа интерпретировали как возможную угрозу в адрес американского лидера. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил телеканал NBC News.

Выцветшие цифры заметили фотографы, снимавшие виды столицы перед празднованием 250-летия США и дня рождения Трампа 14 июня.

Представитель министерства внутренних дел США назвал инцидент «безумным актом вандализма» и заявил, что полиция парка США проведет расследование и привлечет виновных к ответственности. Ведомство очень серьезно относится к любым угрозам в адрес президента, говорится в сообщении.

Практически год назад бывший директор ФБР Джеймс Коми выложил в соцсети фото с ракушками, которые сложены в число 8647. В Сети предполагают, что это намек на убийство президента США Дональда Трампа. В сленге выражение «86» используется как призыв избавиться от кого-то, а «47» означает президента США Дональда Трампа, потому что он по счету 47-й глава Штатов.

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