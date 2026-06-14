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В России хотят увеличить выплаты за донорство крови: что известно

Депутат Миронов предложил увеличить выплаты россиянам за сдачу крови.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести систему званий «Почетный донор России» с разделением на три степени. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять», — сказал он в интервью РИА Новости.

Миронов отметил, что действующая ежегодная выплата для почетных доноров составляет 19 497 рублей и является недостаточной. Она должна быть существенно увеличена.

Парламентарий также выступил с инициативой ввести градацию почетного донорства: третья степень — за 40 донаций крови, вторая — за 80, первая — за 120, с расширенным пакетом льгот.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года в перечень разрешенных для трансплантации объектов включаются спинной мозг, нервы, кости и их фрагменты. При этом Минздраф РФ исключил из перечня кости черепного свода и нижнюю челюсть.