В России хотят увеличить выплаты за донорство крови: что известно

В России предложили увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести систему званий «Почетный донор России» с разделением на три степени. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять», — сказал он в интервью РИА Новости.
Миронов отметил, что действующая ежегодная выплата для почетных доноров составляет 19 497 рублей и является недостаточной. Она должна быть существенно увеличена.
Парламентарий также выступил с инициативой ввести градацию почетного донорства: третья степень — за 40 донаций крови, вторая — за 80, первая — за 120, с расширенным пакетом льгот.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года в перечень разрешенных для трансплантации объектов включаются спинной мозг, нервы, кости и их фрагменты. При этом Минздраф РФ исключил из перечня кости черепного свода и нижнюю челюсть.