«Никто не доволен»: в Израиле раскритиковали соглашение между США и Ираном

«Это плохое соглашение. Никто не доволен им. Они понимают, что это не хорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля», — цитирует чиновника издание.
Источник добавил, что в Израиле обеспокоены ограниченными возможностями влияния на переговорный процесс и тем, что США не всегда учитывают позицию израильской стороны.
Чиновник считает, что сделка с Ираном может быть направлена на обеспечение краткосрочной стабильности в США, но не способна обеспечить долгосрочный эффект.
Ранее Трамп объявил, что подписание исторического документа между Вашингтоном и Тегераном намечено на 14 июня. По словам президента США, сразу после этого Ормузский пролив, имеющий ключевое значение для мировой торговли нефтью, будет полностью открыт для судоходства.