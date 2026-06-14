В Комсомольске-на-Амуре во дворе жилого дома сбили 11-летнего мальчика

После происшествия дорожные полицейские обратились к автомобилистам с призывом проявлять повышенную осторожность во дворах и на прилегающих территориях. Водителям напомнили о необходимости снижать скорость вблизи детских площадок, на пешеходных переходах и в местах массовой парковки транспорта. Особое внимание следует уделять юным участникам движения — детям на самокатах и велосипедах.