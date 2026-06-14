В Комсомольске-на-Амуре во дворе жилого дома сбили 11-летнего мальчика

В Комсомольске-на-Амуре 13 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Наезд на ребёнка случился прямо во дворе жилого дома. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, по предварительным данным, около 16:00 автомобиль «Хонда ЦРВ» двигался по дворовой территории дома № 11 на улице Юбилейной. За рулём находилась 50-летняя женщина-водитель. В какой-то момент она совершила наезд на 11-летнего мальчика.
В результате аварии ребёнок получил травму ноги. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации пострадавшего. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, врачи оказывают ему необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
После происшествия дорожные полицейские обратились к автомобилистам с призывом проявлять повышенную осторожность во дворах и на прилегающих территориях. Водителям напомнили о необходимости снижать скорость вблизи детских площадок, на пешеходных переходах и в местах массовой парковки транспорта. Особое внимание следует уделять юным участникам движения — детям на самокатах и велосипедах.
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