В Госдуме рассказали, кто в России имеет право на две пенсии

Кроме того, по словам Говырина, семьи погибших или умерших космонавтов также имеют право на пенсию по случаю потери кормильца вместе с другой положенной пенсией, космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности вместе со страховой пенсией по старости без фиксированной выплаты, а работникам летно-испытательного состава и бывшим федеральным государственным гражданским служащим назначается пенсия за выслугу лет и доля страховой пенсии по старости.