Мошенники просят россиян записывать голосовые сообщения в поддержку бойцов

Из них следует, что аферисты через взломанные аккаунты россиян в мессенджерах связываются с их приятелями и просят записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. При этом они отправляют фишинговую ссылку с регистрационной формой, в которой требуется ввести личные данные.