Солнце и тепло до 26 градусов ждут Хабаровский край 14 июня

В Хабаровском крае 14 июня погода станет спокойнее: на юге и в центре региона будет много солнца, без заметных осадков. Самыми тёплыми точками дня станут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикин и Вяземский, а север и побережье Охотского моря останутся прохладнее.