Солнце и тепло до 26 градусов ждут Хабаровский край 14 июня

В Хабаровском крае 14 июня погода станет спокойнее: на юге и в центре региона будет много солнца, без заметных осадков. Самыми тёплыми точками дня станут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикин и Вяземский, а север и побережье Охотского моря останутся прохладнее.
В Хабаровске ночь пройдёт без дождя, температура будет держаться около +12… +14 градусов. Днём ожидается солнечная погода с переменной облачностью, воздух прогреется до +25… +26 градусов.
В Комсомольске-на-Амуре ночью будет около +12… +15 градусов, без существенных осадков. Днём потеплеет до +25… +26 градусов, большую часть дня сохранится ясная или малооблачная погода.
В Бикине ночь ожидается облачной и прохладной, около +10… +13 градусов. Днём облака разойдутся, температура поднимется до +25… +26 градусов, осадков в основной части дня не прогнозируется.
В Вяземском ночью будет +9… +13 градусов, без дождя. Днём ожидается до +24… +25 градусов, погода останется преимущественно солнечной, с небольшими облаками во второй половине дня.
В Советской Гавани ночь пройдёт при +8… +10 градусах. Днём воздух прогреется до +17… +19 градусов, но погода будет более капризной: возможны кратковременные дожди, особенно около середины дня.
В Николаевске-на-Амуре ночью ожидается +7… +9 градусов, днём — до +18… +20. В течение дня возможны отдельные небольшие дожди, но продолжительного ненастья прогноз не показывает.
В Охотске 14 июня останется по-северному прохладно: ночью около +6… +7 градусов, днём всего +8… +9. Небо большую часть суток будет закрыто облаками, поэтому именно Охотск станет одной из самых холодных точек прогноза.