Неизвестные подожгли скамью в память о Навальном* в центре Хельсинки

По словам Карху, о повреждении скамейки она узнала из российского Telegram-канала. На снимках видны следы того, что между досками были помещены горючие предметы. Организация была готова к возможному вандализму и учитывала это при проектировании мемориала. Ущерб оказался легко устранимым — скамейка не горела открытым пламенем, на досках есть лишь обугливание.