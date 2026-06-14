Неизвестные подожгли скамью в память о Навальном* в центре Хельсинки

В Хельсинки подожгли мемориальную скамью российского оппозиционера Алексея Навального*, установленную у посольства России в районе Улланлинна. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает финское агентство Yle со ссылкой на члена организации Foredi Анну-Софию Карху.
По словам Карху, о повреждении скамейки она узнала из российского Telegram-канала. На снимках видны следы того, что между досками были помещены горючие предметы. Организация была готова к возможному вандализму и учитывала это при проектировании мемориала. Ущерб оказался легко устранимым — скамейка не горела открытым пламенем, на досках есть лишь обугливание.
В полиции и спасательной службе Хельсинки заявили, что им не поступало вызовов или заявлений о происшествии. Организация Foredi намерена подать заявление в полицию и выяснить возможность установки видеонаблюдения в районе, говорится в сообщении.
18 января в столице разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской, сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин. Позже суд оштрафовал хулигана на тысячу рублей.
*Включены в РФ в перечень террористов и экстремистов.