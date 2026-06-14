Олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Андронова внесли в базу «Миротворца»*

Андронов завершил профессиональную карьеру в январе 2026 года. Он является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призёром Игр 2022 года и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира. На клубном уровне он выступал за московский ЦСКА, с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина, тольяттинскую «Ладу», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА.