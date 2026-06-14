Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Владивостока останется без холодной воды 15 июня — адреса

Отключения связаны с аварийно-ремонтными работами.

Источник: PrimaMedia.ru

Аварийно-ремонтные работы станут причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке в понедельник, 15 июня, сообщила пресс-служба Примводоканала.

Так, с 9.00 до 19.00 без ХВС останутся жители следующих улиц:

Окатовая, 54, 56, 60; Зои Космодемьянской; Приморская; 1-я Поселковая, 25, 27, 29, 31, 15а; Босфора; 2-я Поселковая, 51.

Напомним, во Владивостоке стартовал четвёртый этап гидравлических испытаний теплосетей. Он затрагивает потребителей ТЭЦ «Восточная» в Ленинском, Первореченском и прилегающих кварталах, включая дома на улицах Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Баляева, Луговой, Некрасовской, Океанском проспекте, Красного Знамени и других.

Пятый этап (15−22 июня) затронет Советский район и часть Первореченского. Отопительный сезон во Владивостоке завершился ещё 4 мая, и сейчас коммунальные службы активно готовят город к следующей зиме.