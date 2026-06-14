Часть Владивостока останется без холодной воды 15 июня — адреса

Аварийно-ремонтные работы станут причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке в понедельник, 15 июня, сообщила пресс-служба Примводоканала.
Так, с 9.00 до 19.00 без ХВС останутся жители следующих улиц:
Окатовая, 54, 56, 60; Зои Космодемьянской; Приморская; 1-я Поселковая, 25, 27, 29, 31, 15а; Босфора; 2-я Поселковая, 51.
Напомним, во Владивостоке стартовал четвёртый этап гидравлических испытаний теплосетей. Он затрагивает потребителей ТЭЦ «Восточная» в Ленинском, Первореченском и прилегающих кварталах, включая дома на улицах Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Баляева, Луговой, Некрасовской, Океанском проспекте, Красного Знамени и других.
Пятый этап (15−22 июня) затронет Советский район и часть Первореченского. Отопительный сезон во Владивостоке завершился ещё 4 мая, и сейчас коммунальные службы активно готовят город к следующей зиме.