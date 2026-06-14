Приморцы возмущены стоимостью парковки на популярном пляже

Парковочное место на Шаморе стоит уже 300 рублей. Местные жители уже посетили пляж и поделились ценником на парковку в соцсетях.
Отдыхающим на авто выдают парковочный талон. Никаких веревочников, всё по закону и официально. Однако некоторые жители считают, что такая стоимость парковки необоснованно завышена.
Приморцы предлагают выход из ситуации — приехать на пляж на такси и не заморачиваться с парковкой, или же оставить авто вдоль дороги или немного дальше от самой парковки.
Еще в 2024 году стоимость первого часа составляла 150 рублей, а за каждый последующий прибавляли 50 рублей.
Напомним, в этом году купание на Шаморе запрещено. Популярный пляж не вошел в список разрешенных.