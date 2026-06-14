Виталий Абрамов и Семён Кочурин присоединились к хабаровскому ХК «Амур»

Ещё один новичок «Амура» Виталий Абрамов был выкуплен у ЦСКА. Свою профессиональную карьеру форвард начал в «Белых Медведях», после чего был задрафтован командой НХЛ «Коламбус». За границей он отыграл пять матчей за «Оттаву». Также в его активе 148 игр в АХЛ.