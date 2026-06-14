Виталий Абрамов и Семён Кочурин присоединились к хабаровскому ХК «Амур»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» пополнился двумя нападающими — Виталием Абрамовым и Семёном Кочуриным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соглашения с молодыми форвардами рассчитано на один игровой год.
По информации пресс-службы «тигров», Семён Кочурин переедет в Хабаровск в результате обмена с молодёжной командой «Мамонты Югры». Вместо него в Ханты-Мансийск отправится новичок «Амура» — нападающий Егор Климонович.
— Как и планировали, мы совершили обмен Егора Климовича. Взамен получили очень перспективного нападающего, которому только в конце марта исполнилось 18 лет, — дал свои комментарии генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
Отметим, что Семён Кочурин является воспитанником хоккейной школы города Асбест. За свою карьеру нападающий выступал в система «Автомобилиста», «Югры», а также за команду «Академии Михайлова». В минувшем сезоне в «Мамонтах Югры» форвард отыграл 53 матча и заработал 20 очков.
Ещё один новичок «Амура» Виталий Абрамов был выкуплен у ЦСКА. Свою профессиональную карьеру форвард начал в «Белых Медведях», после чего был задрафтован командой НХЛ «Коламбус». За границей он отыграл пять матчей за «Оттаву». Также в его активе 148 игр в АХЛ.
В сезоне 2021/22 Виталий Абрамов вернулся в родной «Трактор», а последние 4 сезона выступал за ЦСКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на счету Виталия Абрамова 284 игры и 127 (65+62) результативных баллов при показателе полезности «+37».
— В последних сезонах Виталий Абрамов регулярно привлекается в сборную России. Не сомневаемся, что этот креативный нападающий с отличным кистевым броском усилит нашу атаку в целом и спецбригаду большинства. Рассматриваем Виталия как игрока в топ-6 нападения, — сказал Никита Точицкий.
Напомним, ранее руководство хоккейного клуба «Амур» на два года подписало нового защитника Алексея Василевского. По мнению спортивных экспертов, сегодня новичок «тигров» является одним из лучших в своём деле во всей Континентальной хоккейной лиге.