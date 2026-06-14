РФ примет болезненные меры в отношении Польши в ответ на посягательства на дипнедвижимость: что заявили в МИД

В Польше между тем запустили и антиукраинскую кампанию. Отношения между Варшавой и Киевом ухудшились из-за последних решений властей Незалежной. Так, кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер записала провокационное антиукраинское видео. В предвыборном ролике она сорвала флаг Украины со зданий в городе.