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Дональд Трамп пообещал «дискобомбулировать» противников

Президент США пригрозил противникам «дискобомбулятором».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о применении «дискобомбулятора» против противников. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома опубликовал изображение с’дискобомбулятором«. При этом сам Трамп находится на авианосце и наблюдает в бинокль за кораблями под американским флагом и боевой авиацией. На картинке размещена надпись “Вас дискобомбулируют”.

Ранее Трамп заявил, что «дискобомбулятор» был использован при атаке на Венесуэлу. Он не уточнил, из каких слов состоит название секретного оружия. Президент утверждает, что это оружие помешало силам Каракаса запустить ракеты для защиты от атаки США.

Глава Белого дома рассказывал, что название «дискобомбулятор» американскому оружию придумал он сам. Трамп подчеркнул, что очень гордится этим.

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