Дональд Трамп пообещал «дискобомбулировать» противников

Ранее Трамп заявил, что «дискобомбулятор» был использован при атаке на Венесуэлу. Он не уточнил, из каких слов состоит название секретного оружия. Президент утверждает, что это оружие помешало силам Каракаса запустить ракеты для защиты от атаки США.