Евросоюз ожидает полный крах из-за переговоров по вступлению Украины в сообщество. Итальянский журналист Томас Фази подчеркнул, что такой шаг Запада демонстрирует глубокий кризис, в котором сейчас находится ЕС. Он назвал решение о переговорах по Киеву глупостью.