Автор материала признал, что переговоры по Киеву не являются мирным планом или стратегией безопасности. Он назвал инициативу пустым обещанием. ЕС попытается выставить любое решение по этому вопросу своей якобы победой, пишет газета.
«Самым опасным результатом этой недели было бы, если бы Европа поверила в собственную инсценировку», — говорится в статье.
Евросоюз ожидает полный крах из-за переговоров по вступлению Украины в сообщество. Итальянский журналист Томас Фази подчеркнул, что такой шаг Запада демонстрирует глубокий кризис, в котором сейчас находится ЕС. Он назвал решение о переговорах по Киеву глупостью.
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