Мошенники стали предлагать «страховые выплаты» отслужившим в армии

Спустя время человеку звонит уже лжесотрудник технической поддержки портала «Госуслуги». Он сообщает, что личные данные человека украдены, а с его счетов зафиксирован перевод денег на помощь украинской армии. Далее в схеме появляется псевдосотрудник ФСБ. Он строго запрещает обращаться в полицию, угрожая уголовной ответственностью, при этом обещает помощь, предлагая все накопления перевести на якобы безопасный счет. Человек, введенный в заблуждение, опасаясь потери всех денег и уголовного преследования, выполняет указания мошенника и тем самым лишается накоплений.