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Мошенники стали предлагать «страховые выплаты» отслужившим в армии

Человек, введенный в заблуждение, опасаясь потери всех денег и уголовного преследования, выполняет указания мошенника и тем самым лишается накоплений.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дистанционные мошенники начали внедрять схемы обмана с выплатами, которые якобы положены отслужившим в российской армии. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно схеме, отслужившим в армии звонит неизвестный, который представляется работником Минобороны, и сообщает, что человеку положены «страховые выплаты», но для их оформления нужно подготовить документы, поэтому он просит уточнить паспортные данные и ИНН, после чего разговор завершается.

Спустя время человеку звонит уже лжесотрудник технической поддержки портала «Госуслуги». Он сообщает, что личные данные человека украдены, а с его счетов зафиксирован перевод денег на помощь украинской армии. Далее в схеме появляется псевдосотрудник ФСБ. Он строго запрещает обращаться в полицию, угрожая уголовной ответственностью, при этом обещает помощь, предлагая все накопления перевести на якобы безопасный счет. Человек, введенный в заблуждение, опасаясь потери всех денег и уголовного преследования, выполняет указания мошенника и тем самым лишается накоплений.

В МВД в связи с распространением данной схемы призывали проверять информацию о выплатах, наградах через официальные каналы.