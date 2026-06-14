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В России усилят защиту подростков от деструктивного контента в интернете

Согласно документу, планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов, возникающих в цифровой среде.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Утвержденная правительством Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года впервые закрепляет комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков. Отдельное направление посвящено профилактике правонарушений в цифровой среде и защите от деструктивного контента, говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

В условиях роста числа противоправных деяний несовершеннолетних с использованием интернета Концепция предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов индивидуальной профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента. Планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов, возникающих в цифровой среде.

Документ включает повышение квалификации специалистов (педагогов, психологов, социальных работников) в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества. Развивается система наставничества — закрепление за подростками из групп риска наставников из числа старших школьников, студентов или волонтеров.

Ожидается снижение доли повторных преступлений среди несовершеннолетних и доведение до 100% охвата подростков, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа, организованными формами досуга, отдыха и занятости.

Контроль за реализацией возложен на Минпросвещения России при участии МВД, Минцифры, Росмолодежи и других ведомств. План мероприятий рассчитан до 2036 года.