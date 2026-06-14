В России усилят защиту подростков от деструктивного контента в интернете

В условиях роста числа противоправных деяний несовершеннолетних с использованием интернета Концепция предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов индивидуальной профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента. Планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов, возникающих в цифровой среде.