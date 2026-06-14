В Вяземском районе Хабаровского края легковой автомобиль столкнулся с поездом на переезде

В Вяземском районе Хабаровского края поздно вечером 13 июня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Вяземского района, трагедия разыгралась в 23:22 в посёлке Дормидонтовка. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лексус» проигнорировал красный сигнал семафора и выехал прямо на пути. Машинист поезда не успел предотвратить столкновение.
Удар оказался страшной силы. От полученных травм на месте скончались водитель и один из пассажиров легковушки. Ещё двое пассажиров выжили — пострадавших доставили в медицинское учреждение. Характер их травм и состояние сейчас уточняются.
Дорога в месте аварии перекрыта. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, включая причины, по которым водитель решился на столь рискованный манёвр.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автомобилистам о неукоснительном соблюдении правил проезда через железнодорожные переезды. Штраф или несколько сэкономленных минут не стоят человеческой жизни.
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