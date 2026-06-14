Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне могут получать две пенсии: кто имеет право на дополнительную выплату

Говырин перечислил основания для получения россиянами двух пенсий.

Источник: Комсомольская правда

В России право на получение двух пенсий одновременно закреплено за несколькими категориями граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, чаще всего такая возможность предусмотрена для военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий силовиков и их семей.

Говырин уточнил, что две пенсии могут получать инвалиды военной службы, участники боевых действий и добровольцы, если они одновременно имеют право на государственную и страховую пенсию.

Аналогичные нормы действуют для семей погибших военнослужащих и добровольцев, а также для родственников, потерявших кормильца в результате службы или боевых действий.

Депутат добавил, что такие выплаты предусмотрены для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и членов семей умерших ликвидаторов, а также для семей погибших космонавтов.

Кроме того, военные пенсионеры могут получать вторую — страховую — пенсию при наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных коэффициентов после завершения службы.

Ранее KP.RU сообщал, что в новых регионах России продолжается поэтапный переход на выплату федеральных пенсий. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что с 2023 года выплаты были назначены более чем 1,5 миллионам граждан этих территориях.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше