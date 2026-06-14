Россияне могут получать две пенсии: кто имеет право на дополнительную выплату

Ранее KP.RU сообщал, что в новых регионах России продолжается поэтапный переход на выплату федеральных пенсий. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что с 2023 года выплаты были назначены более чем 1,5 миллионам граждан этих территориях.