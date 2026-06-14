Имя Трампа убрали с фасада центра Кеннеди в Вашингтоне по решению суда

Правление центра, председателем которого является Трамп, проголосовало в декабре за переименование объекта в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Ф. Кеннеди. Однако в конце мая суд в Вашингтоне запретил главе Белого дома менять название комплекса и предписал удалить его имя с фасада и всех вывесок, говорится в сообщении.