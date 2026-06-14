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Имя Трампа убрали с фасада центра Кеннеди в Вашингтоне по решению суда

Имя президента США Дональда Трампа убрали с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне менее чем через полгода после его появления. Об этом в субботу, 13 июня, пишет CBS News.

Имя президента США Дональда Трампа убрали с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне менее чем через полгода после его появления. Об этом в субботу, 13 июня, пишет CBS News.

Рабочие установили строительные леса вечером в пятницу, а в ночь на 13 июня сняли буквы с фасада за 30 минут. Это было сделано в соответствии с решением суда, согласно которому центр не может быть переименован без соответствующего закона конгресса.

Правление центра, председателем которого является Трамп, проголосовало в декабре за переименование объекта в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Ф. Кеннеди. Однако в конце мая суд в Вашингтоне запретил главе Белого дома менять название комплекса и предписал удалить его имя с фасада и всех вывесок, говорится в сообщении.

В марте стало известно, что подпись действующего президента впервые в истории США появится на американских долларах. Министерство финансов объявило о планах разместить «автограф» Дональда Трампа на банкнотах в честь 250-летия независимости Штатов.

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