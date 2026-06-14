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Шаурма с нарушением закона: в Артёме пресекли нелегальную работу в кафе

Работодателям грозит крупный штраф, а нарушителям — штрафы и выдворение за пределы РФ.

Источник: PrimaMedia.ru

Полицейские Артёма выявили несколько нарушений в рамках профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«На предприятии быстрого питания, расположенном на улице Вокзальной, за приготовлением пищи были обнаружены трое иностранных граждан, которые работали без разрешительных документов», — говорится в сообщении.

Всем троим составили протоколы по статье 18.10 КоАП РФ — «Незаконное осуществление трудовой деятельности». За правонарушение им назначены штрафы.

Работодатель, допустивший использование труда иностранцев без необходимых документов, сейчас проходит проверку — ему грозит значительный административный штраф.

Отдельно задержан ещё один мигрант, который въехал в Россию, несмотря на действующий запрет на въезд. Ранее ему уже выносили наказание за аналогичное нарушение — тогда он должен был покинуть страну добровольно. На этот раз суд постановил назначить штраф и принудительное административное выдворение. До исполнения решения он помещён в Центр временного содержания иностранных граждан.

Напомним, ранее в Уссурийске провели проверку на крупной оптовой базе на улице Некрасова в рамках всероссийской операции «Нелегал-2026». В ходе рейда полицейские осмотрели складские помещения и точки общественного питания, где задействован труд иностранных граждан.