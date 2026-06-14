Шаурма с нарушением закона: в Артёме пресекли нелегальную работу в кафе

Отдельно задержан ещё один мигрант, который въехал в Россию, несмотря на действующий запрет на въезд. Ранее ему уже выносили наказание за аналогичное нарушение — тогда он должен был покинуть страну добровольно. На этот раз суд постановил назначить штраф и принудительное административное выдворение. До исполнения решения он помещён в Центр временного содержания иностранных граждан.