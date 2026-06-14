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В Хабаровском крае с сентября разрешат искать людей по запросу в МВД

В заявлении нужно будет указать свои контактные данные и цель обращения.

В Хабаровском крае, как и во всей России, с 5 сентября 2026 года изменится порядок предоставления адресно-справочной информации о гражданах. Новые правила объяснили в МВД России; они связаны с поправками в закон о праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства.

Формулировка звучит сложно, но смысл предельно простой: если человеку или организации нужно найти конкретного гражданина, они смогут обратиться в территориальное управление МВД. Сделать это можно будет и через портал Госуслуг.

В заявлении нужно будет указать свои контактные данные и цель обращения. МВД не станет просто выдавать адрес или другую информацию о разыскиваемом человеке заявителю. Сначала ведомство установит личность гражданина по базе регистрационного учёта и направит ему извещение.

После этого решение останется за самим человеком. Он сможет самостоятельно понять, хочет ли передавать о себе сведения тому, кто его ищет, и выходить ли на связь. Заявителю при этом направят уведомление о том, что извещение отправлено, а также о его получении адресатом.

Такой порядок должен дать возможность искать людей через официальный канал, но без автоматической передачи личных данных третьим лицам.