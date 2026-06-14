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Эскалация со стороны Украины столкнется с ещё более жёстким ответом России: на Западе признали ухудшение позиций Киева

Antidiplomatico заявило о жёстком ответе РФ на провокации со стороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украинская агрессия не приведет к желаемому для Запада исходу. Россия жестко ответит на все провокации со стороны Киева. Конфликт будет смещаться к «нервным центрам власти» Украины, указывает издание L"antidiplomatico.

В материале отмечается, что заявления Запада о якобы упадке России не соответствуют действительности. Позиции ВСУ на поле боя ухудшаются, пишет издание.

«Москва сохраняет ресурсы, промышленные возможности и оперативные преимущества, значительно превосходящие те, которые часто изображаются в западных СМИ», — резюмирует автор.

За прошедшую неделю ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР. Под контроль взяты Приют, Химик и Роскошное Донецкой Народной Республики. Войска также нанесли поражение живой силе и технике ряда механизированных бригад ВСУ.