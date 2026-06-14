Россиянам советуют запасаться наличными: в чём причина

Технические сбои на стороне банков-операторов, проблемы со связью у провайдеров или целенаправленные хакерские атаки могут привести к временной неработоспособности мобильных приложений и POS-терминалов в торговых точках. В таких ситуациях безналичные расчёты, включая платежи через Систему быстрых платежей, становятся технически невозможными. Это делает наличие бумажных денег единственным способом совершить покупку первой необходимости.
Второй значимый фактор — это введение новых законодательных норм, направленных на борьбу с мошенничеством. Согласно действующему регулированию, автоматизированные системы мониторинга банков при выявлении нетипичной или подозрительной операции получают право временно ограничить доступ клиента к его средствам.
Дополнительным стимулом для создания большого запаса наличных служит изменение политики малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели и небольшие предприятия, такие как автосервисы, локальные рынки, частные курьерские службы, всё чаще отказываются от приёма безналичных платежей.
Вместе с тем специалисты подчёркивают важность разумного подхода к созданию запаса наличных. Хранение всех сбережений в виде купюр дома экономически нецелесообразно из-за обесценивания на фоне инфляции. В этой связи эксперты рекомендуют россиянам иметь сумму, эквивалентную расходам семьи на 3−5 дней, включая продукты питания, медикаменты и топливо, пишет портал «Финансы Mail».