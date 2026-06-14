Россиянам советуют запасаться наличными: в чём причина

Технические сбои на стороне банков-операторов, проблемы со связью у провайдеров или целенаправленные хакерские атаки могут привести к временной неработоспособности мобильных приложений и POS-терминалов в торговых точках. В таких ситуациях безналичные расчёты, включая платежи через Систему быстрых платежей, становятся технически невозможными. Это делает наличие бумажных денег единственным способом совершить покупку первой необходимости.