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Россиянам советуют запасаться наличными: в чём причина

В сложившихся обстоятельствах аналитики и эксперты по личным финансам настоятельно рекомендуют россиянам сделать достаточно большой запас наличных средств. Первостепенной причиной для этого является резко возросшая уязвимость цифровых платёжных систем, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Технические сбои на стороне банков-операторов, проблемы со связью у провайдеров или целенаправленные хакерские атаки могут привести к временной неработоспособности мобильных приложений и POS-терминалов в торговых точках. В таких ситуациях безналичные расчёты, включая платежи через Систему быстрых платежей, становятся технически невозможными. Это делает наличие бумажных денег единственным способом совершить покупку первой необходимости.

Второй значимый фактор — это введение новых законодательных норм, направленных на борьбу с мошенничеством. Согласно действующему регулированию, автоматизированные системы мониторинга банков при выявлении нетипичной или подозрительной операции получают право временно ограничить доступ клиента к его средствам.

Дополнительным стимулом для создания большого запаса наличных служит изменение политики малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели и небольшие предприятия, такие как автосервисы, локальные рынки, частные курьерские службы, всё чаще отказываются от приёма безналичных платежей.

Вместе с тем специалисты подчёркивают важность разумного подхода к созданию запаса наличных. Хранение всех сбережений в виде купюр дома экономически нецелесообразно из-за обесценивания на фоне инфляции. В этой связи эксперты рекомендуют россиянам иметь сумму, эквивалентную расходам семьи на 3−5 дней, включая продукты питания, медикаменты и топливо, пишет портал «Финансы Mail».