Врач назвала самую полезную рыбу

Однако, по ее словам, если речь идет о пользе для мозга, сосудов и сердца (омега‑3 и витамин D), нужно ориентироваться на другие факторы. Дикий лосось (семга, форель, горбуша) — рекордсмен по омега‑3. Но предпочтение нужно отдавать дикому, а не фермерскому, поскольку в фермерском могут быть антибиотики, красители и другой корм.