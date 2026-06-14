«Идеальный синий» пруд Трампа в Вашингтоне зацвел за неделю

Обещанный президентом США Дональдом Трампом «синий» Зеркальный пруд в центре Вашингтона не продержался и недели. Водоем, который глава Белого дома лично распорядился перекрасить в цвета американского флага, зацвел и приобрел привычный зеленый оттенок. Об этом передает корреспондент РИА Новости.
Речь идет об Отражающем бассейне (Reflecting Pool) на Национальной аллее — между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна. Реконструкция объекта продолжалась несколько недель. Трамп неоднократно публиковал в своей соцсети Truth Social снимки времен Барака Обамы, на которых пруд был покрыт тиной и напоминал болото. Лидер США обещал исправить ситуацию: дно выкрасили в синий цвет, и 5 июня чашу вновь заполнили водой.
Однако чуть больше чем через неделю, как убедился корреспондент, водоем вернулся к исходному состоянию. На дне заметно масштабное цветение водорослей, вода выглядит зеленой. На одном из берегов установлен электронасос со шлангом, однако это не спасает ситуацию.
Представители Министерства внутренних дел США объяснили появление водорослей «остаточным явлением» из труб, которые простояли без движения восемь недель, пока шли работы. При этом сам Трамп ранее хвастался, что пруд больше не будет протекать и «прослужит от 50 до 100 лет», а стоимость итогового контракта составила около 14,2 млн долларов. Часть средств ушла на покрытие дна цветом «американский флаг-блю» и установку инновационной системы фильтрации с «нано-пузырьками».
В администрации президента заверили, что водоросли уберут, а система не даст им разрастись снова. Предыдущая реконструкция пруда при Обаме обошлась налогоплательщикам в 34 млн долларов, но уже через два месяца после ее завершения бассейн снова покрылся ряской.
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