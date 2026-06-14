«Идеальный синий» пруд Трампа в Вашингтоне зацвел за неделю

Представители Министерства внутренних дел США объяснили появление водорослей «остаточным явлением» из труб, которые простояли без движения восемь недель, пока шли работы. При этом сам Трамп ранее хвастался, что пруд больше не будет протекать и «прослужит от 50 до 100 лет», а стоимость итогового контракта составила около 14,2 млн долларов. Часть средств ушла на покрытие дна цветом «американский флаг-блю» и установку инновационной системы фильтрации с «нано-пузырьками».