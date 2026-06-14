Тысячи ультраправых вышли на митинг в Риме с требованием выдворить мигрантов

Местом сбора представителей правых движений, приехавших в Рим со всей Италии, стала площадь у моста через Тибр. Участники шествия — в основном молодые люди спортивного телосложения в темных футболках, похожие на футбольных фанатов, — несли исключительно национальные флаги Италии. Перед стартом колонны они скандировали «Где все антифашисты?» и «Кто не скачет — коммунист», а под исполнение гимна некоторые вскидывали руки в «римском салюте».