Тысячи ультраправых вышли на митинг в Риме с требованием выдворить мигрантов

Многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли днем в субботу, 13 июня, в Риме под лозунгом «ремиграция» — возвращение мигрантов в страны происхождения, передает корреспондент РИА Новости.
Местом сбора представителей правых движений, приехавших в Рим со всей Италии, стала площадь у моста через Тибр. Участники шествия — в основном молодые люди спортивного телосложения в темных футболках, похожие на футбольных фанатов, — несли исключительно национальные флаги Италии. Перед стартом колонны они скандировали «Где все антифашисты?» и «Кто не скачет — коммунист», а под исполнение гимна некоторые вскидывали руки в «римском салюте».
Вице-президент комитета «Ремиграция» заявил, что движения выступают за выдворение не только нелегальных мигрантов, но и законно находящихся в Италии иностранцев, если те работают в рабских условиях в нарушение трудового законодательства. Он назвал акцию «последней возможностью для народа Италии поднять голову».
В ответ на шествие крайне правых их противники из антифашистских движений провели две манифестации: профсоюзные активисты организовали марш от Колизея, студенческие собрались у университета. Также состоялись марш противников абортов и учредительный съезд правой оппозиционной партии «Национальное будущее», говорится в сообщении.
9 июня сотни людей вышли на протесты против мигрантов в Белфасте после предъявления обвинений гражданину Судана по делу о нападении с ножом.