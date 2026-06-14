Италия предложит переговорщика от ЕС для контактов с Россией: кто может им стать

На Западе могут рассмотреть кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба на роль переговорщика с РФ от Евросоюза. Его планирует выдвинуть премьер Италии Джорджа Мелони. Она намерена поднять вопрос о переговорах ЕС и России на предстоящих саммитах G7 и Евросоюза, заявила газета Corriere della Sera.