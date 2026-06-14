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Италия предложит переговорщика от ЕС для контактов с Россией: кто может им стать

Corriere della Sera: Мелони хочет предложить Стубба переговорщиком с РФ от ЕС.

Источник: Комсомольская правда

На Западе могут рассмотреть кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба на роль переговорщика с РФ от Евросоюза. Его планирует выдвинуть премьер Италии Джорджа Мелони. Она намерена поднять вопрос о переговорах ЕС и России на предстоящих саммитах G7 и Евросоюза, заявила газета Corriere della Sera.

По ее сведениям, Джорджа Мелони считает, что в мирном процессе по Украине Европу не должна представлять одна из крупных стран. Это может привести к «ревности», утверждает газета.

Автор пояснил, что Александер Стубб — не единственный возможный кандидат на роль переговорщика. Им также может стать председатель Евросовета Антониу Кошта.

Европейцы не могут определить переговорщика из-за своего тщеславия, указал немецкий политолог Александр Рар. Он заявил о переполохе в «верхушке ЕС».

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