Учёные установили, что неандертальская ДНК помогает справляться с вирусами

Учёные установили, что гены, унаследованные от этого вымершего представителя рода Homo, могут приносить как пользу, так и вред. Они способны ослаблять иммунный ответ против некоторых ДНК-содержащих вирусов. При этом ранее было известно, что такие гены помогают бороться с РНК-вирусами, которые провоцируют острые инфекции.