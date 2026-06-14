Учёные установили, что неандертальская ДНК помогает справляться с вирусами

У каждого современного человека в генетическом коде присутствует 2−4 процента ДНК неандертальцев, что оказывает влияние на здоровье людей, следует из соответствующего исследования.
Учёные установили, что гены, унаследованные от этого вымершего представителя рода Homo, могут приносить как пользу, так и вред. Они способны ослаблять иммунный ответ против некоторых ДНК-содержащих вирусов. При этом ранее было известно, что такие гены помогают бороться с РНК-вирусами, которые провоцируют острые инфекции.
В новой работе исследователи проверили данные Британского биобанка. Они выявили связь между архаичными генетическими вариантами и повышенной вирусной нагрузкой у вируса Эпштейна-Барр и других ДНК-вирусов, которые долгое время могут сохраняться в организме.
Исследователи выявили 18 участков генома, где неандертальские гены заметно связаны с процессом увеличения количества вирусных частиц. Большинство их локализовано в главном комплексе гистосовместимости, контролирующем уничтожение заражённых клеток.
Учёные считают, что неандертальцы, вероятно, имели защиту от вирусов эпохи палеолита, которые существенно отличались от современных патогенов. Иммунная система этих вымерших представителей рода Homo, скорее всего, была приспособлена к быстрым инфекциям, а не к хроническим заболеваниям, вызванным ДНК-вирусами.
Напомним, в мае научный журнал PLoS One написал, что в Чагырской пещере на Алтае учёные обнаружили зуб неандертальца со следами древней стоматологической процедуры. Возраст находки оценивается в 50−59 тысяч лет.