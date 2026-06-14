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Россиян просят записывать голосовые в поддержку бойцов: новая схема мошенников

МВД: аферисты просят россиян записывать голосовые сообщения в поддержку бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют взломанные аккаунты россиян в мессенджерах, чтобы обращаться к их знакомым с просьбой записать голосовое сообщение якобы в поддержку участников СВО. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, злоумышленники пишут от имени знакомых и направляют фишинговые ссылки на поддельные формы регистрации, где просят ввести персональные данные. Затем мошенники получают доступ к аккаунтам и могут использовать их для дальнейших атак.

В МВД напоминают о необходимости не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить данные авторизации на непроверенных интернет-ресурсах.

Ранее KP.RU сообщал, что аферисты атакуют группы, где родственники ищут пропавших участников специальной военной операции. Злоумышленники применяют так называемый «переезд чата», выманивая личные данные у доверчивых людей.