WSJ: власти США заблокировали ИИ Anthropic после предупреждений об угрозах

9 июня Anthropic представила новую версию искусственного интеллекта — Claude Fable 5. Позднее глава Anthropic Дарио Амодеи заявлял, что власти США должны иметь право запрещать разработчикам внедрять новые модели ИИ, если они представляют определенные риски. 13 июня администрация президента США распространила экспортные ограничения на модели ИИ Mythos 5 и Fable 5, ограничив их доступ как внутри страны, так и за ее пределами. Компания также отключила доступ к ним для всех клиентов.