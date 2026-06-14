«Хакао» под вопросом: в Приморье нашли опасную добавку в рыбном полуфабрикате из Вьетнама

Запрещённая пищевая добавка обнаружена при досмотре партии рыбного полуфабриката из Вьетнама во Владивостоке. Как сообщили в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», 5 июня в ходе пограничного контроля на складе временного хранения была отобрана проба продукции «Хакао» массой более 1,8 тонны.
«В результате лабораторных испытаний в партии выявлена запрещённая пищевая добавка — микробная трансглютаминаза. Трансглютаминаза отсутствует в списке разрешённых ферментных препаратов при производстве пищевой продукции. Влияние микробной трансглютаминазы на здоровье человека изучено недостаточно», — говорится в сообщении.
Продукция признана не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Отмечается, что это уже четвёртый случай выявления трансглютаминазы в продуктах в 2026 году, но впервые — в рыбной продукции.