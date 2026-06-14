«Хакао» под вопросом: в Приморье нашли опасную добавку в рыбном полуфабрикате из Вьетнама

Запрещённая пищевая добавка обнаружена при досмотре партии рыбного полуфабриката из Вьетнама во Владивостоке. Как сообщили в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», 5 июня в ходе пограничного контроля на складе временного хранения была отобрана проба продукции «Хакао» массой более 1,8 тонны.