Настоящая роскошь — жить во Владивостоке. Местные цены поразили москвичку

Девушка приехала из Москвы во Владивосток и была в ужасе от заоблачных цен на продукты. Она отмечает, что в Москве цены тоже немаленькие, но здешние гораздо выше московских.
«Вы где деньги берете? Это ужас. Да, я выбрала недешевый магазин, но и на рынке цены космические. На 2 тысячи я ничего не купила. Сколько надо зарабатывать, чтобы выжить в этом городе… Как живут люди на Сахалине и в Магадане, я даже не представляю», — рассказала девушка в соцсетях.
Что и в каком магазине покупала девушка, она не уточнила. Ни для кого не секрет, что на Дальнем Востоке цены выше, чем в Москве и Подмосковье. По подсчётам Росстата за март этого года, стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье в среднем составляет 10 470 рублей, в Москве — 9141 рубль, в Московской области — 8260 рублей.