Настоящая роскошь — жить во Владивостоке. Местные цены поразили москвичку

«Вы где деньги берете? Это ужас. Да, я выбрала недешевый магазин, но и на рынке цены космические. На 2 тысячи я ничего не купила. Сколько надо зарабатывать, чтобы выжить в этом городе… Как живут люди на Сахалине и в Магадане, я даже не представляю», — рассказала девушка в соцсетях.