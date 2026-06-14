Пропавшая в тайге Арина Усольцева должна отметить день рождения

14 июня у Арины Усольцевой день рождения. Ей было всего пять лет, когда она вместе с родителями — Сергеем и Ириной — отправилась в короткий поход по Кутурчинскому Белогорью и бесследно исчезла. С тех пор прошло больше восьми месяцев. Девочку ищут до сих пор. Вспоминаем, что известно о ней и почему её судьба стала одной из самых резонансных в России — в материале krsk.aif.ru.
Могла остаться с бабушкой.
Арина родилась 14 июня 2020 года. На момент исчезновения ей было пять лет. Как описывали знавшие её люди, это «худенькая, маленькая девочка со светлыми волосами и голубыми глазами». В день пропажи на девочке была серая куртка и шапка мятного цвета.
Арина — единственный совместный ребёнок Ирины и Сергея Усольцевых. По словам матери, девочка сама захотела пойти в тот роковой поход, хотя «не сильно любит ходить» и могла остаться с бабушкой.
Старший брат Арины (по матери) Данил Баталов рассказывал о сестре: «Для неё родители всегда с собой брали много еды. Она такой ребёнок: захотела — поела, не захотела — не поела. Надеюсь, что и для себя у них было много еды», — делился он с журналистами после пропажи семьи.
По данным Управления образования Железногорска — города, где семья жила до исчезновения — Арина не посещала государственный детский сад. Возможно, она ходила в частный или оставалась с бабушкой.
«Чтобы Ариша нашлась».
28 сентября 2025 года Усольцевы приехали в посёлок Кутурчин и отправились на прогулку к скале Буратинка. Вместе с семьёй в походе была их старая собака породы корги по кличке Лада. Псу было 12 лет. По словам Данила, собака иногда «теряется в пространстве» и могла сорваться с места и убежать.
Взрослые, по всей видимости, не планировали серьёзного похода. Они были одеты легко, не взяли с собой ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей, а в машине остались документы, личные вещи и крупная сумма наличных.
Погода в тот день резко испортилась: с утра было около +25 градусов, после полудня начался ливень, поднялся сильный ветер, температура стремительно упала.
30 сентября Ирина не вышла на работу, и Данил Баталов обратился в полицию. Активные поиски начались только 1 октября. Активная фаза продолжалась до 12 октября, но её свернули из-за снегопада. В тайге выпал глубокий снег, установились минусовые температуры.
«Мечтаю, чтобы Ариша нашлась. От Ани, 7 лет» — эта записка, пришедшая на место поисков вместе с игрушкой для пропавшей девочки, стала символом всенародного сострадания.
Тысячи людей по всей России — от профессиональных спасателей до простых семей с детьми — сопереживают истории пятилетней Арины.
Напомним, что с 4 по 9 июня 2026 года прошла новая активная фаза поисков. Задействовали около 80 профессионалов: спасателей, следователей, кинологов, специалистов Госохотнадзора и волонтёров «ЛизаАлерт». Использовались беспилотники, вездеходы и криминалистическая техника.
Обследована территория в районе скал Буратинка и Мальвинка. Пешие группы нашли и изъяли вещи, по неофициальным данным, это часть палки для скандинавской ходьбы. Предметы направлены на экспертизу для установления принадлежности пропавшим.
Семью не нашли. Поиски приостановлены. Результаты проанализируют, после чего решат, продолжать масштабные поиски или перейти к обследованию отдельных участков.