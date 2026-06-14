В Хабаровском крае за сутки поймали 17 пьяных водителей и 26 бесправников

При разборе происшествия выяснились подробности, которые удивили даже бывалых инспекторов. В салоне вместе с водителем ехали три пассажира — все граждане иностранного государства. Один из них находился в состоянии опьянения. Ещё один пассажир пребывал на территории Российской Федерации незаконно. Водителя привлекли к ответственности сразу по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях, включая выезд на встречную полосу, отсутствие полиса ОСАГО и непристёгнутый ремень. Автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку.