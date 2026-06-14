В Хабаровском крае за сутки поймали 17 пьяных водителей и 26 бесправников

За минувшие сутки, 13 июня, на дорогах Хабаровского края зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Травмы получили 6 человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди аварий — 4 столкновения и 1 наезд на пешехода. Самое резонансное происшествие разбирали сотрудники Госавтоинспекции района имени Лазо. На 68-м километре федеральной автодороги А-370 «Уссури» водитель «Тойоты Приус» пошёл на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещён». Иномарка вылетела на встречную полосу, жёстко ударилась о дорожную инфраструктуру и хаотично завращалась посреди проезжей части. Встречные автомобили чудом успели уклониться от неуправляемой машины. Никто не пострадал.
При разборе происшествия выяснились подробности, которые удивили даже бывалых инспекторов. В салоне вместе с водителем ехали три пассажира — все граждане иностранного государства. Один из них находился в состоянии опьянения. Ещё один пассажир пребывал на территории Российской Федерации незаконно. Водителя привлекли к ответственности сразу по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях, включая выезд на встречную полосу, отсутствие полиса ОСАГО и непристёгнутый ремень. Автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку.
Всего за сутки в крае выявили 315 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 17 водителей в состоянии опьянения, из них 5 — в Хабаровске. Ещё 7 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, 5 пешеходов сами нарушили правила перехода. Остановлены 26 человек, управлявших транспортом без прав или лишённых этого права.
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