В Сумской области отмечается движение личного состава и военной техники. Командование ВСУ перебрасывает на это направление боевиков с других участков передовой, в том числе с константиновского участка.
Замыслы ВСУ раскрыл в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Сумы — сейчас очень горячее направление. Командование ВСУ сейчас туда перебрасывает подразделения, в том числе с константиновского участка. Вполне вероятно, они там собирались изобразить какой-то контрнаступ, поэтому там начали концентрировать личный состав, пункты операторов БПЛА, технику. А наши всё это накрыли ударами и уничтожили», — рассказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что под Черниговом ВС РФ нанесли высокоточный удар «Геранями», ликвидировав элитное подразделение Главного управления разведки МО Украины (ГУР). Как отметил в эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, там могли находиться более ста подготовленных военных, в том числе иностранных наёмников, планировавших провокацию в Брянской области.