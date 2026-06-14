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ВСУ готовит наступ, ответ ошеломит: главная новость СВО 14 июня

Командование ВСУ предписывает личный состав и военную технику в Сумскую область. Какую провокацию задумал Киев, раскрыл в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области отмечается движение личного состава и военной техники. Командование ВСУ перебрасывает на это направление боевиков с других участков передовой, в том числе с константиновского участка.

Замыслы ВСУ раскрыл в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сумы — сейчас очень горячее направление. Командование ВСУ сейчас туда перебрасывает подразделения, в том числе с константиновского участка. Вполне вероятно, они там собирались изобразить какой-то контрнаступ, поэтому там начали концентрировать личный состав, пункты операторов БПЛА, технику. А наши всё это накрыли ударами и уничтожили», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что под Черниговом ВС РФ нанесли высокоточный удар «Геранями», ликвидировав элитное подразделение Главного управления разведки МО Украины (ГУР). Как отметил в эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, там могли находиться более ста подготовленных военных, в том числе иностранных наёмников, планировавших провокацию в Брянской области.

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