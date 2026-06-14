Сама хотела? Пропавшая в тайге Арина Усольцева должна отметить день рождения

14 июня у Арины Усольцевой день рождения. Ей было всего пять лет, когда она вместе с родителями — Сергеем и Ириной — отправилась в короткий поход по Кутурчинскому Белогорью и бесследно исчезла. С тех пор прошло больше восьми месяцев. Девочку ищут до сих пор. Вспоминаем, что известно о ней и почему её судьба стала одной из самых резонансных в России — в материале krsk.aif.ru.