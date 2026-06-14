При этом, по его словам, немаловажным фактором является и то, в какой форме человек задает вопрос ИИ. «Если вы задаете вопрос: “Этот стол — он деревянный, не так ли?” То у модели возникает, я думаю, дилемма: либо ответить то, как действительно есть, либо все-таки подтвердить то утверждение, которое вы ей задаете. И причина очень простая: она кроется в человеческой психологии, потому что процесс обучения моделей идет в результате подкрепления обратной связи от людей, потому что модели так обучаются. И именно здесь формируется тот самый механизм усиления лести. Потому что люди-оценщики подсознательно выше оценивают ответы, которые подтверждают их собственное мнение», — отметил Шейкин.