Хотел обновить, но не вышло: обещанный Трампом синий пруд снова позеленел

Американский лидер Дональд Трамп обещал гражданам обновить Зеркальный пруд в Вашингтоне. Он заявлял, что распорядится реконструировать водоем и привести к синему цвету. Однако чуть более чем через неделю после этих обещаний пруд зацвел и позеленел, передает РИА Новости.