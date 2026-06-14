Шестой забег LeoRun собрал сотни бегунов в нацпарке «Земля леопарда»

В субботу, 13 июня, на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморье с успехом прошел шестой по счету трейловый забег LeoRun (0+). Более 700 любителей бега со всей страны и из-за рубежа собрались недалеко от села Барабаш, чтобы испытать себя на фантастических заповедных трассах и пробежать под девизом #бегукаклеопард.
География участников в этом году оказалась особенно обширной. Помимо приморцев, на старт вышли спортсмены и любители активного образа жизни из Амурской, Курганской, Сахалинской, Курской, Московской и Новосибирской областей, а также из Хабаровского и Камчатского краев, Республик Башкортостан, Татарстан и других регионов России. Международный статус забегу придало участие представителей Китайской Народной Республики.
На церемонии открытия с приветственным словом выступили почетные гости. Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк заверил, что массовое спортивное мероприятие не угрожает дикой природе.
«В “Земле леопарда” забег проводится уже в шестой раз. Для забега были определены места, которые не наносят ущерба окружающей среде, не влияют негативно на популяцию дальневосточного леопарда», — отметил он, пожелав атлетам удачи и хорошего настроения.
Глава компании DNS Дмитрий Алексеев, также принявший участие в забеге и пробежавший пять километров, назвал мероприятие настоящим праздником приморского лета.
«Мне кажется, для меня лето начинается именно с этого старта. Желаю всем получить максимум удовольствия. Встретимся на трассе, там приготовили много сюрпризов», — сказал Алексеев, пошутив о внезапно установившейся солнечной погоде вместо ожидаемого тумана.
Спортсменам предстояло преодолеть дистанции на 3, 5, 10, 15 и 22 км по пересеченной местности с крутыми склонами и общим набором высоты 900 метров. Участникам на 15 и 22 км предстояло помимо нешуточной смены высоты преодолеть болота и пробежать через речку.
Первыми финишную черту пересекли участники коротких забегов, которым достались более простые трассы без серьезного бездорожья. В то время как лидеры на 3 и 5 километрах уже отдыхали, на длинных дистанциях разворачивалась основная борьба.
Главным героем соревнований вновь стал Евгений Бушков, который не знает поражений на LeoRun. Атлет одержал уже пятую победу подряд на самой длинной дистанции — в этом году ему пришлось бежать 22 километра. Его время составило 1 час 45 минут 38 секунд. Сам спортсмен отмечает, что с каждым годом трасса на отметке в 7,5 километров становится все более коварной.
«Болото то ли растет, то ли большое количество участников его разбивает, и становится сложнее бежать. По воде еще можно бежать, а в грязи тебя затягивает, и темп падает. В обратную сторону появляется трафик, нужно обгонять людей», — поделился сложностями трассы бессменный чемпион.
Несмотря на отсутствие сильной конкуренции на «двадцатке» (по его мнению, многие предпочитают 15 км), Бушков признался, что держать планку тяжело. При этом он отметил особую атмосферу заповедника, вспомнив, как на первых стартах ожидал случайной встречи с леопардом, но сейчас трасса, по его словам, мягкая и приятная для трейла.
Среди женщин на дистанции 10 км в абсолютном зачете первенствовала Жанна Демидова из Хабаровска. Для нее это был второй старт в нацпарке.
«Я люблю все приморские забеги. В 23-м году бежала здесь пятерку, в этот раз решилась на десятку. К подъемам готовилась на лыжероллерной трассе, поэтому сюрпризов не было, но было очень жарко», — рассказала победительница.
В отличие от лидеров длинных дистанций, Демидова бежала по сухой трассе и даже финишировала в шоссейных кроссовках. Девушка подчеркнула, что шла в своем темпе по ощущениям, а самым кайфовым чувством назвала пересечение финишной ленточки первой.
На финише всех участников ждали медали. Награды различались по цвету в зависимости от преодоленной дистанции, но всех их объединял аутентичный леопардовый узор, напоминающий о хозяине этих земель — дальневосточном леопарде.