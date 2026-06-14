Шестой забег LeoRun собрал сотни бегунов в нацпарке «Земля леопарда»

Главным героем соревнований вновь стал Евгений Бушков, который не знает поражений на LeoRun. Атлет одержал уже пятую победу подряд на самой длинной дистанции — в этом году ему пришлось бежать 22 километра. Его время составило 1 час 45 минут 38 секунд. Сам спортсмен отмечает, что с каждым годом трасса на отметке в 7,5 километров становится все более коварной.